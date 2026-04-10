"Nació bajo la lluvia": María Teresa y su bebé Sebastián se recuperan tras el parto en plena plaza de San Ignacio

Lo que comenzó como una jornada laboral rutinaria para María Teresa, terminó en un evento que conmovió a todo el país. Tras dar a luz en plena vía pública frente a la parroquia de San Francisco de Asís, la madre y su recién nacido, Sebastián, se encuentran bajo observación en el hospital municipal Julio Manuel Aramayo.

Un parto repentino bajo la llovizna

María Teresa relató que el parto la tomó por sorpresa mientras regresaba de trabajar en la limpieza de la parroquia y se dirigía a recoger a sus otros hijos. "Sin dolor fue el parto. Fue saliendo de la parroquia... y ahí fue un dolor fuerte y ahí nació. Bajo el chilchi (llovizna)", recordó la madre desde su camilla al medio Radio TV Familiar online.

Debido a las condiciones del nacimiento, el pequeño Sebastián fue ingresado de inmediato a una incubadora. "Como ella dio a luz en la calle, lo están cuidando, está con atención médica", explicó al citado medio, Rosita, amiga cercana de la familia y profesora de gastronomía, quien ha permanecido al lado de María Teresa desde el primer momento.

Una madre luchadora con ocho hijos

María Teresa, oriunda de la comunidad de Argelia, es el pilar de una familia numerosa. Con la llegada de Sebastián, ya son ocho hijos bajo su cuidado. Su esposo se encuentra trabajando en la zona fronteriza de San Miguel, lo que deja a la madre en una situación de vulnerabilidad inmediata tras el alta hospitalaria.

"Ella es una mujer trabajadora, luchadora, para sacar a sus ocho hijos que tiene ahorita. La estoy apoyando porque para eso vinimos al mundo, para servir", afirmó Rosita, quien describió a su amiga como alguien que "se dedica a todo" por el bienestar de su familia.

Campaña de solidaridad

Pese a que María Teresa se encuentra estable, la preocupación se centra en el bienestar del bebé y la falta de recursos para los días venideros. La familia necesita con urgencia:

Medicamentos para la madre y el bebé.

Pañales y ropa para recién nacido.

Leche y artículos de higiene básica.

Doña Rosita se ha puesto a disposición para canalizar cualquier ayuda económica o en especie para esta familia de escasos recursos.

¿Cómo ayudar?

Para donaciones y apoyo directo a María Teresa y al pequeño Sebastián, puede comunicarse con doña Rosita al número: 780-16-78-3.

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