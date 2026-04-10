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Buscan declarar Patrimonio Cultural y Material a la Catedral de Santa Cruz

Una diputada presentó un proyecto de ley en la Cámara Baja para declarar Patrimonio Cultural y Material a la Catedral de Santa Cruz, con el objetivo de fortalecer su protección.

Red Uno de Bolivia

10/04/2026 17:03

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La diputada de la Alianza Libre, Esther Salvatierra, presentó este viernes un proyecto de ley para declarar como Patrimonio Cultural y Material a la Catedral Metropolitana de Santa Cruz.

La legisladora explicó que la iniciativa busca garantizar la protección de este templo, considerado uno de los principales referentes históricos de la región.

“Con esta ley buscamos que se proteja a la Catedral, que data de la época colonial, y que este patrimonio sea reconocido incluso a nivel internacional”, señaló Salvatierra.

El proyecto fue presentado ante la Cámara de Diputados y deberá pasar por el tratamiento en comisión, para luego continuar su trámite legislativo en las instancias correspondientes.

Antes de su aprobación, la diputada indicó que se prevé realizar consultas con la Gobernación de Santa Cruz, la Alcaldía y el Ministerio de Culturas, con el fin de fortalecer la propuesta.

 

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