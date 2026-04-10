Así cierra la cotización del dólar este viernes 10 abril en Bolivia.

El mercado de divisas en Bolivia concluye la jornada de este viernes con una tendencia hacia los Bs 9,30, consolidando la cotización en el mercado informal tras registrar variaciones desde las primeras horas de la mañana.

Monitoreo del mercado paralelo

Los principales portales de referencia digital coincidieron en un cierre estable, aunque con ligeros matices entre sus plataformas.

El portal Dolarboliviahoy.com finalizó la tarde situando la divisa en Bs 9,30 para la compra y Bs 9,30 para la venta. Durante el día, este indicador mostró cambios mínimos: inició la mañana en Bs 9,31 para la compra y bajó levemente a mediodía hasta los Bs 9,29, antes de recuperar su valor de cierre.

Por su parte, Bolivianblue.net registró una cifra similar, cerrando en Bs 9,32 para la compra y Bs 9,30 para la venta. Al igual que otros indicadores, este portal reportó volatilidad; a las 6:00 a.m. la venta estaba en Bs 9,28 y a mediodía la compra había descendido a Bs 9,29, reflejando el constante pulso del mercado informal durante el viernes.

Cotización Oficial del BCB

En cuanto a las cifras del Banco Central de Bolivia (BCB), la jornada de hoy marcó un ajuste notable en comparación con los valores registrados el jueves.

La compra oficial se situó este viernes en Bs 9,25, lo que representa un descenso frente a los Bs 9,41 de la jornada anterior. En la misma línea, la venta oficial se estableció en Bs 9,44, marcando una reducción respecto a los Bs 9,61 registrados ayer. Este ajuste del ente emisor reduce el precio oficial en más de 15 centavos de boliviano en un solo día.

Resumen de cierre por plataforma:

Dolarboliviahoy.com: Bs 9,30 (compra) y Bs 9,30 (venta).

Bolivianblue.net: Bs 9,32 (compra) y Bs 9,30 (venta).

Oficial BCB: Bs 9,25 (compra) y Bs 9,44 (venta).

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