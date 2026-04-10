Starlink: Esta es la nueva lista de celulares que ahora podrán conectarse a un internet más veloz

Descubre si tu dispositivo forma parte de la nueva era de comunicación satelital que permite mensajería y ubicación en áreas remotas.
10/04/2026 17:42
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La red satelital de Elon Musk ha dado un paso definitivo hacia la democratización del acceso a la información en todo el planeta. Gracias a la infraestructura de SpaceX, la cobertura móvil ahora trasciende las limitaciones físicas de las torres terrestres tradicionales.
Esta innovación permite que los dispositivos compatibles se enlacen directamente con los satélites en órbita baja para funciones críticas. Los usuarios podrán enviar mensajes de texto y compartir su ubicación en tiempo real desde los lugares más recónditos de la Tierra.
Tecnología sin fronteras ni antenas
El gran avance de esta integración radica en la eliminación de hardware adicional para el usuario final. El sistema funciona de manera nativa en el smartphone, permitiendo una comunicación fluida en zonas previamente consideradas ‘muertas’ por las operadoras.
La iniciativa busca que esta tecnología sea una realidad inmediata. Esta sinergia marca un hito en la historia de las telecomunicaciones al convertir el cielo en la mayor antena de telefonía del mundo.
Dispositivos Apple compatibles
Los modelos incluidos cubren desde generaciones previas hasta los lanzamientos más recientes del mercado.
El ecosistema Android: Samsung y Google
Los principales fabricantes de Android han adaptado sus antenas internas para captar las señales de la constelación Starlink con máxima eficiencia. Samsung destaca por incluir tanto su línea de lujo como dispositivos de la serie A y modelos rugerizados.
Motorola y otros fabricantes seleccionados
Motorola se suma a esta revolución con un catálogo extenso que abarca desde la gama media hasta sus innovadores teléfonos plegables. Otros dispositivos específicos de marcas aliadas también garantizan el acceso a la red de SpaceX en condiciones críticas.
Este despliegue masivo asegura que la seguridad personal y la conectividad profesional no dependan nunca más de la proximidad a una ciudad.
Fuente: El Cronista.
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