Starlink: Esta es la nueva lista de celulares que ahora podrán conectarse a un internet más veloz

La red satelital de Elon Musk ha dado un paso definitivo hacia la democratización del acceso a la información en todo el planeta. Gracias a la infraestructura de SpaceX, la cobertura móvil ahora trasciende las limitaciones físicas de las torres terrestres tradicionales.

Esta innovación permite que los dispositivos compatibles se enlacen directamente con los satélites en órbita baja para funciones críticas. Los usuarios podrán enviar mensajes de texto y compartir su ubicación en tiempo real desde los lugares más recónditos de la Tierra.

Tecnología sin fronteras ni antenas

El gran avance de esta integración radica en la eliminación de hardware adicional para el usuario final. El sistema funciona de manera nativa en el smartphone, permitiendo una comunicación fluida en zonas previamente consideradas ‘muertas’ por las operadoras.

La iniciativa busca que esta tecnología sea una realidad inmediata. Esta sinergia marca un hito en la historia de las telecomunicaciones al convertir el cielo en la mayor antena de telefonía del mundo.

Dispositivos Apple compatibles

Los modelos incluidos cubren desde generaciones previas hasta los lanzamientos más recientes del mercado.

iPhone 13: Versiones estándar, mini, Pro y Pro Max.

Versiones estándar, mini, Pro y Pro Max. iPhone 14: Versiones estándar, Plus, Pro y Pro Max.

Versiones estándar, Plus, Pro y Pro Max. iPhone 15: Versiones estándar, Plus, Pro y Pro Max.

Versiones estándar, Plus, Pro y Pro Max. iPhone 16: Modelos estándar, Plus, Pro, Pro Max y 16e.

Modelos estándar, Plus, Pro, Pro Max y 16e. iPhone 17: Versiones estándar, Pro y Pro Max.

Versiones estándar, Pro y Pro Max. iPhone Air: Nueva arquitectura compatible.

El ecosistema Android: Samsung y Google

Los principales fabricantes de Android han adaptado sus antenas internas para captar las señales de la constelación Starlink con máxima eficiencia. Samsung destaca por incluir tanto su línea de lujo como dispositivos de la serie A y modelos rugerizados.

Samsung Serie Galaxy S: Desde el S21 hasta el flamante S25 Ultra y su versión Edge.

Desde el S21 hasta el flamante S25 Ultra y su versión Edge. Samsung Serie Galaxy A: Modelos seleccionados como A14, A36, A56 y variantes SE.

Modelos seleccionados como A14, A36, A56 y variantes SE. Samsung Plegables: Galaxy Z Flip (3 al 7) y Galaxy Z Fold (3 al 7).

Galaxy Z Flip (3 al 7) y Galaxy Z Fold (3 al 7). Google Pixel: Series 9 y 10 en todas sus variantes, incluyendo modelos Pro y Fold.

Motorola y otros fabricantes seleccionados

Motorola se suma a esta revolución con un catálogo extenso que abarca desde la gama media hasta sus innovadores teléfonos plegables. Otros dispositivos específicos de marcas aliadas también garantizan el acceso a la red de SpaceX en condiciones críticas.

Motorola Moto G: Versiones 2024, 2025 y 2026, incluyendo modelos Stylus y Power.

Versiones 2024, 2025 y 2026, incluyendo modelos Stylus y Power. Motorola Razr: Modelos 2024 y 2025 en versiones estándar, Plus y Ultra.

Modelos 2024 y 2025 en versiones estándar, Plus y Ultra. Motorola Edge: Ediciones 2022, 2024 y 2025.

Ediciones 2022, 2024 y 2025. Dispositivos REVVL: Modelos 7, 7 Pro, 8 y 8 Pro.

Este despliegue masivo asegura que la seguridad personal y la conectividad profesional no dependan nunca más de la proximidad a una ciudad.

Fuente: El Cronista.

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