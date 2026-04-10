Así será el impresionante rescate de Artemis II tras su regreso a la Tierra

Todo está listo para uno de los momentos más críticos y espectaculares de la misión Artemis II. En cuestión de horas, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen regresarán a la Tierra tras una histórica misión alrededor de la Luna.

La nave Orion tiene previsto amerizar en el océano Pacífico, frente a la costa de California, en una maniobra que pondrá a prueba cada sistema diseñado para garantizar la vida de la tripulación.

Reingreso: los 13 minutos más intensos

Antes del rescate, la cápsula deberá superar la fase más peligrosa: el reingreso a la atmósfera terrestre.

A más de 40.000 km/h, Orion se convertirá en una “bola de fuego”, enfrentando temperaturas cercanas a los 2.700 °C. Durante unos 13 minutos críticos, el escudo térmico será la única barrera entre el calor extremo y los astronautas.

La desaceleración alcanzará hasta cuatro veces la fuerza de gravedad, en una prueba clave para futuras misiones al espacio profundo.

El papel clave de los paracaídas

Una vez reducida la velocidad, entrará en acción otro sistema vital: los paracaídas.

Estos dispositivos disminuirán la velocidad de la nave desde aproximadamente 560 km/h hasta unos 27 km/h, permitiendo un amerizaje controlado en el océano.

“Es uno de los sistemas más importantes de la nave”, explicaron desde el equipo técnico de la misión.

Rescate en tiempo récord

Tras el impacto en el agua, comenzará un operativo perfectamente coordinado entre la NASA y las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Helicópteros seguirán la cápsula durante su descenso y, una vez en el mar, equipos especializados intervendrán para abrir la nave y evacuar a los astronautas.

El proceso completo de recuperación tomará entre 30 y 45 minutos, tiempo en el que la tripulación será trasladada a un buque militar para recibir atención médica.

Un paso hacia el futuro

La misión Artemis II marca el regreso de vuelos tripulados alrededor de la Luna desde la era del programa Apolo, sentando las bases para futuras misiones que buscarán llevar nuevamente al ser humano a la superficie lunar y, más adelante, a Marte.

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