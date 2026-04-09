A esta hora llegará la misión Artemis II a la Tierra: Guía para seguir el histórico reingreso desde Bolivia

El mundo entero contiene el aliento. Tras una histórica travesía de 10 días que llevó a la humanidad de regreso a la órbita lunar después de más de medio siglo, la misión Artemis II se prepara para su fase más peligrosa: el reingreso a la atmósfera terrestre. La cápsula Orión se convertirá en una "bola de fuego" antes de amerizar en las aguas del Océano Pacífico.

Para los entusiastas del espacio en Bolivia, el evento ocurrirá en un horario estelar este viernes 10 de abril, permitiendo que miles de ciudadanos sigan la transmisión oficial de la NASA en tiempo real.

¿A qué hora ver el regreso desde Bolivia?

El amerizaje está programado exactamente para las 20:07 horas del Este de EE. UU. (EDT). Debido a que Bolivia (GMT-4) comparte el mismo huso horario que la costa este de Estados Unidos en esta época del año, los horarios locales son los siguientes:

20:07 PM (Viernes): Momento exacto del amerizaje frente a las costas de California.

19:25 PM (Viernes): Inicio del proceso crítico con el desacople del módulo de la tripulación.

19:54 PM (Viernes): Entrada oficial a la atmósfera terrestre (inicio de la fase de fricción y calor extremo).

Un regreso de película: 34,000 kilómetros por hora

El piloto de la misión, Victor Glover, describió el retorno como una experiencia "profunda". No es para menos: la nave alcanzará una velocidad máxima de 10,657 metros por segundo (más de 34,000 km/h). Durante este proceso, los paneles térmicos de la Orión deberán soportar temperaturas infernales mientras la cápsula atraviesa el cielo antes de desplegar sus paracaídas.

La tripulación: "Pasar la batuta"

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen ofrecieron su última rueda de prensa desde el espacio, destacando que su misión es apenas el comienzo. "Esta es una carrera de relevos. Trajimos batutas físicas que planeamos entregar a la próxima tripulación", afirmó Koch, refiriéndose a quienes finalmente pisarán la superficie lunar en la misión Artemis III.

Operativo de rescate listo

La NASA y las Fuerzas Armadas de EE. UU. han desplegado un operativo masivo que incluye:

Aviones militares C-17 y helicópteros de la Marina.

Siete aeronaves de monitoreo.

Equipos médicos listos para recibir a los tripulantes en el mar.

Dato clave: Si todo sale según lo previsto, la primera en salir de la cápsula tras tocar el agua será Christina Koch, seguida de Glover, Hansen y, finalmente, el comandante Wiseman.

Este hito no solo marca el éxito de Artemis II, sino que pavimenta el camino para la futura base lunar y la eventual exploración humana de Marte. ¡Prepare sus dispositivos y no se pierda el cierre de esta histórica odisea!

Con información de EFE.

Mira la programación en Red Uno Play