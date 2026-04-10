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Ciencia y tecnología

¡Histórico! Red Uno transmite en vivo el regreso de la misión Artemis II a la Tierra

La Red Naranja despliega una cobertura especial para seguir minuto a minuto el reingreso de la cápsula Orion tras su histórica travesía lunar. Sigue la transmisión aquí.

Milen Saavedra

10/04/2026 19:14

¡Histórico! Red Uno transmite en vivo el regreso de la misión Artemis II a la Tierra. Imagen: Captura de video.
Mundo

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El mundo entero contiene el aliento y Bolivia no es la excepción. Tras completar una misión que marca el retorno de la humanidad al entorno lunar después de más de medio siglo, la cápsula de la misión Artemis II inicia su fase final de regreso a casa, y la Red Uno de Bolivia lleva todas las imágenes en directo a los hogares bolivianos.

Este evento representa un hito para la ingeniería aeroespacial, ya que la nave deberá enfrentar temperaturas extremas al atravesar la atmósfera terrestre antes de desplegar sus paracaídas y acuatizar en el océano.

¿Dónde seguir la transmisión en vivo?

Para que no te pierdas ni un segundo de las maniobras de descenso y el histórico rescate de los astronautas, la Red Uno ha habilitado sus plataformas digitales con señal de alta definición.

Puedes seguir el minuto a minuto a través de los siguientes enlaces oficiales:

Sobre la misión

Artemis II es la primera prueba tripulada del programa con el que la NASA y sus aliados internacionales buscan establecer una base permanente en la Luna. El éxito de este regreso es fundamental para dar luz verde a la futura misión Artemis III, que llevará a la primera mujer y al próximo hombre a caminar sobre la superficie lunar.

¡Únete a la transmisión y sé testigo del inicio de una nueva era espacial con la Red Uno!

Mira la programación en Red Uno Play

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