Policía capturó a 40 personas en situación de calle vinculadas a robos en Santa Cruz

El comandante departamental de la Policía, David Gómez, informó sobre la aprehensión de 40 personas en situación de calle que presuntamente se dedicaban a cometer robos en diferentes zonas de la ciudad.

La autoridad explicó que, tras la verificación en la base de datos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), se estableció que al menos 21 de los arrestados cuentan con antecedentes penales, principalmente por delitos como robo, asesinato y otros ilícitos.

“El operativo ha sido exitoso”, afirmó Gómez, destacando que estas acciones buscan reforzar la seguridad ciudadana y frenar hechos delictivos.

Asimismo, convocó a la población a colaborar con las investigaciones. Señaló que, si alguna persona reconoce a los aprehendidos como autores de algún delito, debe acudir a dependencias de la FELCC para presentar la denuncia correspondiente.

Durante el operativo, la Policía también encontró en poder de los detenidos algunos enseres personales, entre ellos celulares y armas punzocortantes, que serán analizados como parte de las investigaciones.

El comandante indicó que se continuará con el proceso investigativo de cada uno de los implicados y, en caso de existir mandamientos de aprehensión u otros elementos probatorios, serán puestos a disposición de la autoridad competente.

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