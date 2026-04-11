¡Amerizaje exitoso! La misión Artemis II regresa a la Tierra tras superar el "muro de fuego"

En un final cargado de adrenalina y suspenso, la misión Artemis II ha concluido oficialmente su histórica travesía. Tras 10 días en el espacio y de convertirse en la primera expedición en alcanzar la órbita lunar desde 1972, los cuatro astronautas ya se encuentran en aguas territoriales de Estados Unidos, aguardando ser rescatados por las Fuerzas Armadas.

El dramático "apagón" de comunicaciones

El momento de mayor tensión se vivió a las 19:53 (hora del Este), cuando la nave ingresó a la atmósfera terrestre. Tal como había advertido el centro de control de la NASA, la tripulación entró en un periodo de interrupción de comunicaciones de seis minutos.

Este fenómeno, conocido como "blackout", fue causado por la ionización del aire, que generó una densa capa de plasma alrededor de la cápsula debido al calor extremo. Durante ese tiempo, la NASA perdió todo rastro de datos y contacto radial. "Estuvimos monitoreando cuidadosamente hasta que finalizó el apagón y pudimos confirmar que la tripulación estaba a salvo", informaron desde el centro de control.

Un escudo contra 2.700 grados centígrados

Antes del impacto, el módulo de tripulación se separó del módulo de servicio para alinear su escudo térmico. La resistencia de este componente fue vital, ya que el exterior de la nave alcanzó temperaturas de hasta 2.700 grados centígrados mientras descendía a una velocidad vertiginosa de 40.200 kilómetros por hora.

La fricción con la atmósfera actuó como el primer freno natural, reduciendo la velocidad lo suficiente para que, a unos 6.700 metros de altitud, se desplegaran los paracaídas de frenado que permitieron un contacto suave con el agua.

Hitos de una misión histórica

Con este amerizaje, Artemis II cierra un capítulo dorado en la nueva era espacial:

Fue la primera misión tripulada en llegar a la Luna en más de 54 años .

Superó un silencio de comunicaciones de 40 minutos el pasado lunes mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna.

Validó todos los sistemas necesarios para que la misión Artemis III intente el alunizaje tripulado en 2027.

En este momento, equipos especializados de rescate se encuentran en la zona de San Diego asegurando la cápsula y procediendo con la extracción de los astronautas, quienes regresan como héroes tras reabrir el camino de la humanidad hacia otros mundos.

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