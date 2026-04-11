Sargento niega robo de alas y asegura que solo era custodio

El sargento de la Fuerza Aérea Boliviana aprehendido por la desaparición de piezas aeronáuticas negó su participación en el ilícito durante su declaración oficial, según lo que confirmaron autoridades militares. "Ha manifestado este funcionario militar que él solamente era el encargado y que no tiene conocimiento exacto de la disposición de los objetos sustraídos", informó Jhonny Coca, director de la Felcc.

Custodia y nexos con el caso Marset

Pese a los alegatos del uniformado, la Fiscalía fundamentó su aprehensión debido a que era el custodio directo de las piezas de una avioneta presuntamente vinculada al esquema de Sebastián Marset. La relevancia del proceso se intensifica ante la sospecha de que el material pertenezca a la flota confiscada en el aeródromo Coloradillo, por lo que se ejecutan peritajes técnicos para certificar su procedencia.

El sargento será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas, mientras las autoridades buscan identificar a otros implicados que habrían facilitado la salida de los objetos del recinto militar.

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