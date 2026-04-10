Operativo en Bermejo golpea al contrabando: Comisan mercadería valuada en Bs 700 mil

El control en zona fronteriza permitió incautar llantas, telas y otros productos, generando una fuerte afectación económica a redes ilegales.

Los controles en zonas fronterizas del país continúan intensificándose. En la península de Bermejo, un operativo permitió interceptar el traslado ilegal de mercadería, afectando directamente a redes de contrabando.

La intervención fue resultado de una coordinación previa entre instituciones, lo que permitió ejecutar el comiso de manera efectiva.

Incautan mercadería ilegal

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo dejó una afectación económica aproximada de 700 mil bolivianos al contrabando.

“Se ha realizado un comiso significativo con una afectación de aproximadamente 700 mil bolivianos”, informaron las autoridades.

Entre los productos incautados se encuentran 403 llantas, fardos de tela y diversa mercadería, que fueron decomisados mediante acciones coordinadas con la Aduana Nacional.

Golpe a redes de contrabando

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos permite frenar el ingreso de productos irregulares y generar pérdidas económicas importantes para organizaciones dedicadas al contrabando.

“Este comiso tenía, entre otras cosas, 403 llantas y fardos de tela”, detallaron.

Anuncian refuerzo de controles

Desde el Viceministerio correspondiente se aseguró que los controles serán reforzados en puntos estratégicos del país, con el objetivo de mantener la lucha contra el contrabando.

Asimismo, recordaron que existen puntos de control aduaneros en todo el territorio nacional, donde se realizan operativos de manera permanente para evitar el ingreso de mercadería ilegal.

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