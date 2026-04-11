Sequía y heladas afectan cultivos en el altiplano paceño y advierten alza en precios de alimentos

Mientras las lluvias continúan afectando distintas regiones del país, en el altiplano del departamento de La Paz se registra un escenario opuesto: sequía y heladas que están perjudicando la producción agrícola.

Productores alertan que la falta de precipitaciones en meses anteriores ha impactado directamente en los cultivos.

Baja producción de alimentos

Los agricultores aseguran que la escasez de lluvia ha reducido la producción de productos básicos como papa, haba y arveja, lo que ya se refleja en el incremento de precios en los mercados.

“Por falta de lluvia no hay papa… está carita la papa”, señaló uno de los productores.

Asimismo, indicaron que la arveja también presenta precios elevados debido a la baja oferta.

Heladas agravan la situación

A este panorama se suman las heladas, que afectan especialmente a las zonas del altiplano.

“Nos está afectando bastante la helada… estamos con baja producción este año”, manifestaron los agricultores.

Según explicaron, aunque actualmente se registran algunas lluvias, estas no son suficientes para revertir el daño causado en los cultivos.

Impacto en la producción agrícola

Los productores indicaron que en varias regiones no se registraron lluvias oportunas, lo que impidió el desarrollo normal de los cultivos.

“Siempre es con la lluvia… con agua hay producción”, afirmaron, advirtiendo que la situación podría empeorar si no se toman medidas.

Piden apoyo urgente al Gobierno

Ante este escenario, los agricultores solicitaron a las autoridades apoyo inmediato para el sector agrícola, con el fin de mitigar los efectos climáticos y evitar mayores pérdidas.

Además, advirtieron que la situación no solo afecta a los productores, sino también a la población, debido al incremento en el precio de los alimentos.

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