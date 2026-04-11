Robo en Los Lotes: Fiscalía descarta que la víctima sea exjuez y continúa investigación

El fiscal departamental Alberto Zeballos se refirió al violento robo registrado la jornada pasada en una vivienda de la zona de Los Lotes, donde una familia fue maniatada por delincuentes mientras sustraían diversos bienes del inmueble.

La autoridad aclaró que, tras las primeras investigaciones, se descartó que la persona afectada sea una exautoridad judicial.

“Se ha descartado que sea juez”, afirmó Zeballos, añadiendo que una de las víctimas, de sexo femenino, habría trabajado o desempeña funciones en Derechos Reales.

El fiscal explicó que ya se realizaron las primeras diligencias investigativas, incluyendo el registro del domicilio donde ocurrió el hecho. Asimismo, confirmó que los antisociales no solo se llevaron objetos de valor, sino también documentos de Bienes, lo que podría complicar parte del proceso investigativo.

“Esto puede dificultar cierto avance, pero estamos recolectando otros elementos de convicción para identificar a los autores y desarticular cualquier red criminal dedicada a este tipo de robos”, sostuvo.

Sobre la posible participación de extranjeros, Zeballos indicó que no se descarta ninguna hipótesis. “Las investigaciones están abiertas, tanto para ciudadanos nacionales como extranjeros”, señaló.

La Fiscalía, en coordinación con la Policía Boliviana, continúa con los operativos y trabajos de inteligencia para dar con los responsables y ponerlos ante la justicia.

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