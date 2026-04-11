Caranavi se declara municipio libre de actividad minera

El municipio de Caranavi, en el norte del departamento de La Paz, se declaró libre de actividad y contaminación minera, tras la aprobación de una normativa municipal que busca proteger el medio ambiente.

Se trata de la Ley Autonómica Municipal de Cero Actividad y Contaminación Minera, que establece la prohibición de estas actividades en la región.

Buscan frenar impacto ambiental

La medida surge en un contexto donde se advierte el avance de la minería ilegal, que genera efectos negativos como el uso de mercurio y la deforestación.

Con esta normativa, las autoridades locales buscan evitar daños ambientales y proteger los recursos naturales del municipio.

Alcalde electo anuncia continuidad

El alcalde electo de Caranavi señaló que su gestión dará continuidad a esta política de protección ambiental.

“La parte ilegal sí vamos a totalmente prohibir, no vamos a dejar contaminar”, afirmó, al referirse a las acciones que se implementarán.

Norte paceño suma municipios libres de minería

Con esta decisión, Caranavi se suma a otros municipios del norte paceño como Palos Blancos y El Torno, que también se declararon libres de contaminación minera.

Apuntan a una ley nacional

Las autoridades señalaron que el objetivo es que esta iniciativa pueda escalar a nivel nacional.

“Vamos a trabajar para que se declare también una ley nacional libre de contaminación”, indicaron.

Buscan replicar la medida

Finalmente, se planteó que esta normativa podría servir como ejemplo para otros municipios del departamento de La Paz, en el marco de la protección ambiental frente a actividades extractivas.

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