Vuelve a las vías: Reactivan el buscarril Vila Vila - Aiquile para integrar a las comunidades

El histórico buscarril que conecta las poblaciones de Vila Vila y Aiquile se prepara para encender motores nuevamente. La empresa Ferroviaria Andina confirmó que este domingo 12 de abril se llevará a cabo el viaje inaugural de este servicio, cuyo objetivo principal es reactivar la integración de las comunidades rurales y facilitar el transporte en la zona.

Horarios y frecuencias

Para este reinicio, se ha establecido que el buscarril opere exclusivamente los días domingo. El itinerario oficial busca permitir que los pasajeros realicen sus actividades y retornen el mismo día:

Salida de Vila Vila: 06:00 a.m. (con llegada a Aiquile a las 10:00 a.m.).

Retorno desde Aiquile: 15:00 p.m. (3 de la tarde).

Javier Villegas, Gerente de Ferroviaria Andina, destacó que para el viaje inaugural de este domingo se tiene prevista una salida especial a las 8:00 a.m. para llegar al mediodía a Aiquile, donde se realizará un acto oficial con autoridades locales.

Tarifas y capacidad

El servicio, que cuenta con una capacidad limitada de 25 pasajeros por trayecto, contará con dos modalidades de cobro para ajustarse a las necesidades de los usuarios:

Tramo completo: 49 bolivianos.

Tramos cortos (estaciones intermedias): 24 bolivianos.

"Lo que buscamos nosotros es integrar las comunidades en las que tenemos las estaciones intermedias y beneficiar a la gente que vive en el área por donde circulamos", explicó Villegas sobre el impacto social de la medida.

Un nexo vital para la región

La reactivación de este medio de transporte es fundamental para las familias de la zona, quienes dependen del ferrocarril para el traslado de productos y el acceso a servicios básicos. Tras el arribo a Aiquile, la cápsula ferroviaria permanecerá en la estación hasta la tarde para emprender el viaje de regreso, garantizando así un flujo constante de visitantes y comerciantes durante la jornada dominical.

Mira la programación en Red Uno Play