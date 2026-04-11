Se viene un nuevo paro de salud en Santa Cruz: ¿qué días serán?

Los trabajadores en salud de Santa Cruz confirmaron un nuevo paro escalonado de 48 horas para la próxima semana, en protesta por el incumplimiento en el pago de salarios y otras demandas laborales. La medida fue anunciada por Esther Ortuste, representante del sector, quien señaló que el conflicto se agrava ante la falta de respuestas de las autoridades.

“Como personal de salud exigimos nuestro sueldo, además el pago a la Caja Nacional de Salud porque no podemos acceder a la atención médica. También pedimos que se cumpla con el subsidio para mujeres embarazadas y se garantice la dotación de insumos”, manifestó Ortuste.

La dirigente explicó que la deuda corresponde a los meses de febrero y marzo, tanto por parte de la Alcaldía como de la Gobernación, afectando a trabajadores de centros de salud y hospitales de tercer nivel, incluidos los de provincias.

Asimismo, denunció prácticas de recontratación eventual que perjudican los derechos laborales. “Los despiden y los vuelven a contratar cada dos meses para evitar pagar beneficios sociales”, afirmó.

Durante las protestas, el personal de salud llegó incluso a bloquear vías junto a vecinos, quienes también reclaman la falta de medicamentos y condiciones precarias en los centros médicos. “No hay absolutamente nada. Esta es una medida drástica para que la población también tenga acceso a medicamentos”, indicó.

Ortuste señaló que, pese al perjuicio que implican las medidas de presión, el sector no tiene otra alternativa. “Pedimos disculpas a la población, pero nosotros también tenemos familias, deudas y necesitamos nuestros sueldos”, sostuvo.

Finalmente, informó que se dará un compás de espera hasta el lunes. En caso de no recibir respuestas, el paro de 48 horas se cumplirá martes y miércoles a nivel departamental, tanto en áreas urbanas como rurales.

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