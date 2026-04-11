Primera dama destaca el rol clave de la mujer en encuentro cívico femenino

La primera dama Bibi Urquidi participó este viernes en el encuentro cívico femenino provincial desarrollado en Santa Cruz, un espacio que reunió a mujeres de distintas provincias para analizar los desafíos que enfrentan sus regiones, principalmente en salud y producción.

Durante su intervención, la autoridad destacó el papel fundamental de la mujer en la vida cívica del país, subrayando que su participación no es secundaria, sino clave en momentos determinantes de la historia nacional.

“Las mujeres han sabido estar al frente cuando hizo falta firmeza”, expresó ante representantes de comités cívicos y lideresas regionales.

El evento contó con la presencia de la presidenta del Comité Cívico Femenino, Farah Galef, además de autoridades cívicas e institucionales, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el liderazgo femenino y generar propuestas concretas ante lo que consideran un abandono de las comunidades rurales.

Las participantes plantearon la urgencia de atender problemáticas estructurales en sus territorios, haciendo énfasis en la falta de acceso a servicios de salud y el impacto en la producción local. En ese contexto, el encuentro se consolidó como un espacio para visibilizar las demandas y articular acciones desde las regiones.

La primera dama también resaltó el valor del compromiso y la vocación de servicio de las mujeres, señalando que su trabajo constante ha sido clave para sostener y acompañar procesos cívicos a lo largo del tiempo.

El encuentro se desarrolla bajo el enfoque de “liderazgo de tierra adentro”, promoviendo la participación activa de mujeres que representan a sus comunidades y buscan impulsar soluciones urgentes para sus regiones.

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