Presidente Paz se reúne con alcaldes electos y pide hacer gestión

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó a través de sus redes sociales que sostuvo una reunión con alcaldes de todo el país, recientemente electos en las elecciones subnacionales del pasado 22 de marzo.

Las nuevas autoridades municipales asumirán sus funciones el próximo 4 de mayo, en medio de expectativas sobre la coordinación con el nivel central.

Llamado a la unidad y coordinación

En su mensaje, el jefe de Estado remarcó la necesidad de priorizar la gestión por encima de intereses políticos.

“Nuestra prioridad es la gestión por encima de los colores políticos”, señaló el mandatario

.Asimismo, destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para dar respuesta a las necesidades de la población.

Apuntan a fortalecer la gestión municipal

El presidente aseguró que el desarrollo del país requiere articulación entre todos los niveles de gobierno.

“El desarrollo del país no tiene dueño y nos pertenece a todos”, afirmó, enfatizando la necesidad de construir acuerdos entre el Gobierno central y los municipios.

Buscan resultados para la población

Finalmente, el mandatario indicó que estos encuentros buscan generar soluciones concretas para la ciudadanía.

“Es momento de construir puentes sólidos con los gobiernos municipales”, expresó, reafirmando el compromiso de trabajar en coordinación para impulsar el desarrollo del país.

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