¡Que no te roben tu bono PEPE! Gestora alerta sobre estafas

Una red de ciberdelincuentes ha puesto en marcha una campaña de desinformación utilizando videos manipulados con inteligencia artificial en la plataforma TikTok. Estas piezas audiovisuales ofrecen fraudulentamente supuestos beneficios de 3.000 bolivianos, distorsionando la realidad del programa oficial.

La cuenta que difunde este material no posee ninguna vinculación oficial con el Estado y utiliza enlaces externos diseñados para el robo de información personal. Se trata de un caso crítico de ‘Phishing’ donde se busca vulnerar la privacidad de los beneficiarios mediante promesas económicas falsas.

Verificación de canales oficiales

La Gestora Pública recuerda que su única plataforma web legítima para realizar trámites y consultas es el portal www.gestora.bo. Bajo ninguna circunstancia se solicitarán contraseñas o datos sensibles a través de aplicaciones de mensajería o enlaces no verificados en redes sociales.

Para cualquier duda técnica o reporte de actividad sospechosa, la ciudadanía tiene a su disposición la línea gratuita 800 10 1610. Es fundamental acudir solo a canales verificados para evitar ser víctima de estos crímenes informáticos que utilizan tecnología de suplantación.

Estado del Bono PEPE y validaciones

En paralelo a estas alertas, la institución continúa con el proceso de habilitación para el verdadero Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). Si un beneficiario aparece como observado, el sistema se encuentra validando sus datos con las fuentes primarias de seguridad social.

Este procedimiento garantiza que el pago se realice bajo estrictas normativas legales, evitando duplicidades o errores en el desembolso de los recursos públicos. La Gestora asegura que los tiempos de respuesta están siendo optimizados para no perjudicar a los ciudadanos que aguardan su beneficio.

Requisitos indispensables de cobro

Para retirar los fondos de manera efectiva, el beneficiario debe presentarse personalmente con la documentación requerida por la normativa vigente. El cumplimiento de estas condiciones es obligatorio para todas las instituciones financieras que operan en el territorio nacional.

Documento de Identidad: Es obligatorio presentar el carnet de identidad original y que el mismo se encuentre vigente. Certificado de Sufragio: Se debe contar con el comprobante de participación en las últimas elecciones subnacionales. Puntos de cobro: El beneficio está disponible en cualquier entidad financiera legalmente establecida y autorizada en el país.

Imagen: Facebook Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo

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