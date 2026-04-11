Nació en una plaza: El pequeño Sebastián se encuentra estable y recibe dotación de pañales 'Mi Bebé'

Tras el asombro inicial por su nacimiento en plena vía pública, las noticias son alentadoras respecto a la salud del pequeño Sebastián. El recién nacido, que llegó al mundo de forma inesperada en la plaza del San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, se encuentra bajo observación profesional y muestra señales de salud favorable.

"Estoy bien y el bebé también, muy agradecida con la enfermera que me ayudó", expresó María Teresa Egüez con evidente alivio desde el hospital. Pese a que el parto ocurrió de forma prematura a los ocho meses, la madre de ocho hijos celebra que la emergencia no pasara a mayores.

La estabilidad médica como prioridad

El equipo médico del Hospital de San Ignacio de Velasco mantiene al menor en una incubadora para garantizar que su desarrollo continúe sin contratiempos. Aunque el nacimiento se dio en condiciones adversas de frío y lluvia, los primeros auxilios brindados en la plaza fueron determinantes para su bienestar actual.

Melva Charupá, la auxiliar de enfermería que atendió el caso, destacó que su prioridad absoluta fue proteger al niño del clima hostil. "Lo más importante es el niño; cuando hice el corte umbilical, brindé los primeros auxilios para cubrirlo y calentarlo", recordó la profesional sobre el exitoso hecho.

Solidaridad inmediata

La historia de Sebastián ha movilizado la empatía de la comunidad y del sector privado, logrando respuestas rápidas para sus necesidades básicas. La marca de pañales ‘Mi bebé’ fue la primera en hacerse presente, entregando una dotación de insumos para apoyar el cuidado del recién nacido, mediante las gestiones del programa ‘Que no me pierda’.

Este aporte representa un alivio para María Teresa, quien trabaja arduamente en labores del hogar para sustentar a su familia. Con la salud de Sebastián asegurada y el apoyo de la ciudadanía, este nacimiento en la plaza se transforma en un símbolo de resiliencia y esperanza.

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