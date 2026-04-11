De la calle a la esperanza: La lucha de la Fundación Calentando Corazones por rescatar a la niñez

La Fundación Calentando Corazones cumple diez años dedicados a la rehabilitación y reinserción de niños que sobreviven en situación de calle. Gladys Exhenique, directora de la entidad, destaca el alcance de esta labor:

“Esta gestión hemos podido llegar a 500 niños con diferentes acompañamientos que son individuales”.

El proceso de rescate comienza en las rotondas, donde el equipo debe establecer un vínculo antes de iniciar cualquier tratamiento contra la drogodependencia. “Para que un niño tome la decisión de salir de las calles hay que ganarse la confianza y buscar a la familia”, explica Exhenique sobre la complejidad del abordaje.

Cifras desactualizadas y realidad desbordada

El último censo de 2018 registraba 211 menores hasta el cuarto anillo, pero la expansión actual hacia zonas más aledañas sugiere un número mucho mayor. La directora advierte sobre la velocidad del fenómeno: “Si bien uno saca cinco niños de la calle, llegan diez; todos los días aumenta”.

La fundación ha volcado sus esfuerzos recientes en apoyar a las madres que piden limosna, identificando este entorno como la antesala del consumo de sustancias.

“Nos hemos enfocado en ayudar a las madres porque es el primer paso para que un niño llegue a la drogadicción”, señala la experta.

La carencia de espacios de acogida transitoria es hoy el mayor cuello de botella para retirar a los menores de entornos peligrosos. Exhenique enfatiza que “la necesidad urgente es ayudar a estas madres a que con un trabajo digno puedan dar mejores condiciones de vida a sus niños”.

A pesar del apoyo de la sociedad civil desde 2016, la burocracia sigue frenando soluciones integrales a largo plazo para la niñez boliviana.

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