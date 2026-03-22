Rodrigo Paz emite su voto y garantiza coordinación con autoridades electas tras las elecciones

Cerca de las 11:30 de este domingo, el presidente Rodrigo Paz llegó a su recinto electoral, ubicado en el colegio Narciso Campero de la ciudad de Tarija, para emitir su voto en las elecciones subnacionales, en las que se elegirán nuevas autoridades departamentales y municipales.

Tras sufragar, en contacto con la prensa, el mandatario observó que en un lapso de seis meses Bolivia ha atravesado tres procesos electorales, situación que calificó como un exceso en el ejercicio democrático, por lo que planteó la necesidad de revisar y modificar estos mecanismos en el futuro.

“Yo, como boliviano y presidente, a partir de mañana vamos a trabajar con aquellos que fueron elegidos por la voluntad del pueblo. Nuestro principio es democrático. El Gobierno tendrá la voluntad de trabajo con las autoridades electas y con aquellas que resulten de una segunda vuelta”, señaló.

En esa línea, afirmó que junto a las nuevas autoridades se encarará una nueva fase para el país, en la que el ordenamiento no solo dependerá del nivel central, sino también de la participación activa de los gobiernos departamentales y municipales.

Con relación al planteamiento del 50-50, el mandatario reiteró que se trata de un proceso de transformación del Estado que va más allá de una redistribución de recursos, al permitir que cada región tenga mayor capacidad para desarrollar sus propios modelos en áreas como salud y educación.

“Se trata de profundizar las autonomías, acabar con el ‘Estado tranca’, dar mayor peso a las regiones en sus decisiones, así como más responsabilidades y libertades para generar economía”, agregó.

Finalmente, indicó que el trabajo sobre el 50-50 comenzará con la elaboración de un cronograma junto a las autoridades electas, una vez sean posesionadas, en base a acuerdos y recogiendo propuestas.

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