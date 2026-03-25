Lucas, el pequeño hincha que cumplió su sueño: viajó a Monterrey para alentar a Bolivia

El fútbol vuelve a demostrar que también se juega con el corazón. Lucas Ortuño, un niño boliviano apasionado por la pelota, está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida: ya está en Monterrey, México, listo para alentar a la selección nacional en el partido de repechaje.

La historia comenzó con una sorpresa inesperada. Lucas recibió una videollamada nada menos que del presidente del Estado, Rodrigo Paz, quien le anunció que sería el elegido para viajar en su representación y asistir al encuentro.

En un primer momento, el pequeño no podía creerlo. “Pensé que era una broma”, confesó entre risas.

Sin embargo, el sueño pronto se volvió realidad. Junto a su padre, Diego, emprendió el viaje que hoy lo tiene a las puertas de vivir una experiencia inolvidable: ver a Bolivia en un partido decisivo rumbo al Mundial.

“Me sentí feliz, contento”, expresó Lucas, quien además reveló que uno de sus mayores deseos es conocer a los jugadores, en especial a “Miguelito”, de quien espera conseguir la camiseta.

Detrás de este momento hay también una historia de sacrificio. Lucas es hijo de Diego, un entrenador que dirige una escuelita de fútbol en el Plan 3000, en Santa Cruz, donde trabaja con niños de escasos recursos.

De los 30 pequeños que entrenan, solo una parte puede pagar. El resto asiste gracias al compromiso social del entrenador, quien prefiere brindarles un espacio deportivo antes que verlos expuestos a situaciones de riesgo.

“Cuando yo jugaba también pasé por lo mismo, por eso no puedo decirles que no”, relató Diego, emocionado por la oportunidad que hoy vive su hijo.

La familia reconoce que este viaje no solo es un logro personal, sino también una representación de miles de niños bolivianos que sueñan con el fútbol.

“Sabemos que Lucas viene en representación de muchos niños”, afirmó su padre.

Mientras tanto, el pequeño ya se prepara para vivir el partido en el estadio BBVA, con la ilusión intacta y la emoción a flor de piel. Su misión es clara: alentar con todo a la Verde y, por qué no, convertirse en el “amuleto” que acompañe a Bolivia hacia la clasificación.

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