Rodrigo Paz cumple el sueño de un niño: viajará a México para alentar a la Verde

En una llamada cargada de cercanía, el mandatario se dirigió a Lucas, un niño apasionado por el fútbol y la selección nacional, para darle una noticia inolvidable: viajará a Monterrey para vivir de cerca la experiencia de la Verde.

“Hemos buscado a grandes bolivianos como vos, amantes del fútbol, para que puedan ir a ver el partido y llevarle suerte a la selección”, le expresó.

La reacción del pequeño no se hizo esperar. Sorprendido, apenas pudo creer lo que escuchaba:

“¿De verdad, presi?”, preguntó con emoción. Paz, entre sonrisas, confirmó el regalo y le aseguró que no solo conocerá la ciudad, sino también a los jugadores y compartirá con otros hinchas bolivianos que viajarán para apoyar al equipo.

El padre de Lucas también agradeció el gesto, destacando la oportunidad única que representa para su hijo.

“Es una experiencia que le permitirá conocer otro país, pero sobre todo alentar a nuestra selección”, manifestó con gratitud.

Finalmente, Rodrigo Paz dejó un mensaje motivador para el pequeño, resaltando el valor del esfuerzo y la disciplina.

“Para estar en la selección hay que ser de los mejores. Estoy seguro de que si te cuidas y eres disciplinado, podrás lograrlo”, señaló, dejando una huella imborrable en el joven hincha que ahora llevará la ilusión de todo un país hasta las gradas.

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