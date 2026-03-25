"Es como un sueño": Lucas Ortuño ya está en México gracias a que Rodrigo Paz le cedió su pasaje

El presidente Rodrigo Paz protagonizó un destacado gesto de solidaridad al ceder su boleto para el partido de repechaje de la selección nacional en México. El mandatario, invitado originalmente por la FBF, decidió que su lugar fuera ocupado por Lucas Ortuño, un niño futbolista de Santa Cruz.

A través de un mensaje directo, el presidente Paz comunicó la decisión al menor y lo alentó a vivir la experiencia de apoyar al equipo. El pequeño deportista, integrante de la Academia de Fútbol Cuervos del Plan 3.000, no ocultó su asombro ante la oportunidad de viajar al encuentro clave.

“Se siente esto como si fuera un sueño, me siento muy contento”, expresó Lucas tras conocer el desprendimiento del jefe de Estado. El joven talento cruceño admitió que al principio le costó asimilar la noticia y confesó: “Pensaba que era una broma”.

La ilusión del niño también está ligada a sus referentes deportivos dentro del combinado nacional que enfrentará este desafío internacional. “Miguelito Terceros es mi jugador favorito, sueño ser como él porque él es zurdo porque yo también soy”, concluyó Ortuño con notable entusiasmo.

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