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“Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”: el mensaje de Paz hacia Chile en el Día del Mar

En su alocución, en un acto desarrollado en Puerto Quijarro, el mandatario cuestionó la estrategia asumida por Chile que contempla zanjas, muros de hasta cinco metros de alto y un mayor despliegue militar para contener la inmigración irregular en la frontera con Perú y Bolivia.

Miguel Ángel Roca Villamontes

23/03/2026 12:43

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El presidente Rodrigo Paz participó este 23 de marzo en acto conmemorativo por el Día del Mar, realizado en Puerto Quijarro, y en la oportunidad se refirió al ‘escudo fronterizo’ un plan que implementó Chile, como estrategia que contempla zanjas, muros de hasta cinco metros de alto y un mayor despliegue militar para contener la inmigración irregular en la frontera con Perú y Bolivia.

“Nosotros no hacemos zanjas, nosotros hacemos puentes de la integración para unificar esas cinco naciones que están en torno a Bolivia y lo decimos como una visión de política internacional con todas las naciones”, apuntó.

En ese marco resaltó el nuevo rumbo diplomático que encara Bolivia con Brasil, con hace poco sellaron una serie de acuerdos en beneficio mutuo que le abrirán las puertas al país a muchos proyectos ante una de las grandes economías del mundo.

 

 

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