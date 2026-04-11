La primera dama, Bibi Urquidi, participó en el encuentro femenino provincial realizado en Santa Cruz, donde mujeres provenientes de distintas provincias expusieron sus principales demandas en un contexto marcado por la crisis en los sectores de salud y producción.

El evento reunió a representantes cívicas, líderes sociales y emprendedoras, quienes plantearon la necesidad de respuestas urgentes ante las dificultades que atraviesan sus comunidades, especialmente en el acceso a servicios de salud y el impulso a la actividad productiva.

Durante su intervención, Urquidi destacó el rol esencial de la mujer en la vida cívica del país. “Es un honor compartir este espacio con ustedes. Un espacio que nos reúne para poner en valor el papel de la mujer en la vida cívica de nuestro país. Un papel que no es complementario ni secundario, sino verdaderamente fundamental”, expresó.

Asimismo, resaltó la importancia del encuentro como una oportunidad para proyectar nuevos objetivos.

“Hoy también hay una enorme autoridad para mirar hacia adelante y pensar en todo lo que todavía se puede construir”, afirmó, al tiempo de calificar como “admirable” la presencia de mujeres “cívicas, luchadoras y valientes”.

En su discurso, la primera dama señaló que el camino recorrido por los movimientos femeninos permite abrir una etapa de mayor alcance, orientada a fortalecer el emprendimiento tanto en áreas urbanas como rurales. En ese sentido, subrayó la necesidad de consolidar un liderazgo femenino capaz de ir más allá de la reacción ante las crisis.

“Hay una enorme oportunidad de seguir consolidando un liderazgo cívico femenino que no solamente responda a las urgencias, sino que ayude a orientar soluciones, tender puentes y construir agendas comunes”, sostuvo.

El encuentro concluyó con un llamado a fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones, destacando su rol no solo en el presente, sino también como actor clave en la transformación del futuro del país.

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