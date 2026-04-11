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Oruro dispone restricción vehicular por el Día del Niño este domingo

La medida regirá este domingo 12 de abril de 06:00 a 18:00, con acceso gratuito a parques y canchas para actividades familiares.

Red Uno de Bolivia

11/04/2026 8:02

Oruro dispone restricción vehicular por el Día del Niño este domingo.

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El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro dispuso la restricción vehicular para este domingo 12 de abril, en el marco de la Ley Municipal 032/2016, con motivo de la conmemoración del Día del Niño.

La medida estará vigente desde las 06:00 hasta las 18:00, periodo en el que se prohibirá la circulación de vehículos públicos y privados en la ciudad. Asimismo, se determinó la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas durante toda la jornada.

Acceso gratuito y actividades familiares

Como parte de la disposición, el municipio habilitará el ingreso libre a parques y campos deportivos, con el objetivo de promover espacios de recreación para niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa busca que las familias puedan ocupar las calles y espacios públicos en un entorno seguro, priorizando actividades al aire libre.

Enfoque en la niñez

La normativa se sustenta en el principio de garantizar el derecho de la niñez a disfrutar y transitar libremente por la ciudad, promoviendo una jornada dedicada a su bienestar y esparcimiento.

Las autoridades municipales convocaron a la población a participar de las actividades y respetar las restricciones establecidas durante el día.

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