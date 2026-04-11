Oruro dispone restricción vehicular por el Día del Niño este domingo.

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro dispuso la restricción vehicular para este domingo 12 de abril, en el marco de la Ley Municipal 032/2016, con motivo de la conmemoración del Día del Niño.

La medida estará vigente desde las 06:00 hasta las 18:00, periodo en el que se prohibirá la circulación de vehículos públicos y privados en la ciudad. Asimismo, se determinó la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas durante toda la jornada.

Acceso gratuito y actividades familiares

Como parte de la disposición, el municipio habilitará el ingreso libre a parques y campos deportivos, con el objetivo de promover espacios de recreación para niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa busca que las familias puedan ocupar las calles y espacios públicos en un entorno seguro, priorizando actividades al aire libre.

Enfoque en la niñez

La normativa se sustenta en el principio de garantizar el derecho de la niñez a disfrutar y transitar libremente por la ciudad, promoviendo una jornada dedicada a su bienestar y esparcimiento.

Las autoridades municipales convocaron a la población a participar de las actividades y respetar las restricciones establecidas durante el día.

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