El Consejo Metropolitano Kanata determinó que el Primer Día del Peatón y del Ciclista, junto a las Jornadas de Protección a la Madre Tierra, se realicen el último domingo de mayo en Cochabamba.

El gobernador Humberto Sánchez explicó que la decisión responde a una solicitud de la Alcaldía de Cochabamba, que planteó diferir la fecha inicialmente prevista para el primer domingo de abril.

“Se ha diferido esta fecha, sobre todo considerando que es importante cuidar el medio ambiente; es una obligación de las autoridades asumir este compromiso”, señaló la autoridad.

Limpieza del río Rocha en siete municipios

Durante la misma sesión se definió ejecutar jornadas de limpieza del río Rocha en los siete municipios de la región metropolitana: Sacaba, Cercado, Tiquipaya, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe.

Sánchez remarcó la necesidad de la participación ciudadana en estas actividades. “Es obligación de toda la ciudadanía participar de estas actividades de limpieza”, indicó.

Otros temas abordados

En la reunión también se presentaron avances para la creación del Fondo del Agua para Cochabamba, además de la definición de una ruta alternativa para transporte pesado en la región.

Asimismo, se dio a conocer el Manual de Movilización Ciudadana del río Rocha y sus afluentes, como parte de las acciones orientadas a la gestión ambiental.

Con información de ABI.

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