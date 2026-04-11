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Tome sus previsiones: cierran tramo Las Petas–San Matías por trabajos en puentes

La interrupción se aplicará de 07:00 a 21:00 en Santa Cruz por trabajos en puentes de madera. Piden a transportistas tomar previsiones.

Silvana Cuéllar

11/04/2026 10:09

Cierre temporal en ruta San Ignacio–San Matías este sábado . Foto: imagen referencial.

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó el cierre temporal del tramo Las Petas–San Matías, en la carretera San Ignacio de Velasco–San Matías, este sábado 11 de abril en el departamento de Santa Cruz.

La restricción estará vigente desde las 07:00 hasta las 21:00, debido a trabajos de sujeción en puentes de madera ubicados en ese sector. Según el comunicado, las labores dependen de las condiciones climáticas para su ejecución.

“Esta medida responde a los trabajos de sujeción de elementos en los puentes de madera”, señala el reporte oficial difundido por la entidad.

Recomendaciones a conductores

La ABC exhortó a usuarios y transportistas a tomar previsiones, respetar la señalización y mantenerse informados a través de canales oficiales. El objetivo es priorizar la seguridad vial durante la intervención.

Para emergencias, se habilitó un número de contacto vía WhatsApp: 71219232.

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