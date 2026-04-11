La Empresa Ferroviaria Andina reactivará el servicio de buscarril en el tramo Vila Vila–Aiquile desde el 12 de abril, en el departamento de Cochabamba. La actividad contará con la participación de la ATT y autoridades municipales.

El retorno del servicio se da días después de una cumbre ferroviaria impulsada por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, en Santa Cruz, donde se abordó la integración regional mediante transporte férreo. La iniciativa se enmarca en la línea del presidente Rodrigo Paz, que prioriza fortalecer la conexión ferroviaria.

Horarios, tarifa y recorrido

Inicialmente, el buscarril operará los domingos de cada mes. La salida será desde Vila Vila a las 06:00 con destino a Aiquile, y el retorno está previsto para las 15:00 del mismo día.

El costo del pasaje para el recorrido completo será de Bs 49, según informó la empresa en un boletín oficial.

Integración y turismo regional

El servicio beneficiará a los municipios de Vila Vila, Mizque y Aiquile, conectando más de 80 kilómetros e incluyendo comunidades como Pajcha, Chaguarani y Tin Tin. También facilitará el traslado de visitantes en fechas de alta afluencia, como ferias locales.

El buscarril es un vehículo Nissan modelo 1960, adaptado a la vía férrea, con capacidad para 25 pasajeros y acondicionado para brindar condiciones de seguridad.

El gerente general de Ferroviaria Andina, Javier Valdivia, señaló que la reactivación “constituye una alternativa de transporte accesible para la población”, además de una oportunidad para impulsar el turismo en la región. La inauguración está prevista para las 12:00 en la estación de Aiquile.

Con información del Ministerio de Obras Públicas.

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