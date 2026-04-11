Festejos adelantados por el Día del Niño reúnen a familias en distintos puntos del país

En vísperas del tan esperado Día del Niño, que se festeja cada 12 de abril a nivel nacional, varios padres salen a las calles de la ciudad de La Paz para consentir a los más pequeños con actividades de todo tipo. Sin embargo, esta fecha no sólo se recuerda como festiva, sino como una jornada de consciencia sobre la prevalencia de los derechos de los más jóvenes.

Tal como lo establecen la Constitución Política del Estado y el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley N° 548), los menores de edad poseen una serie de leyes que garantizan una vida digna, llena de oportunidades y privilegios, en los que se sobrepone su bienestar emocional, física y psicológica.

Estas normativas priorizan el interés superior del menor, asegurando derechos fundamentales como la vida, la salud, la educación, la identidad, la familia, la recreación y la protección frente a cualquier tipo de violencia.

“El derecho a la vida y a la salud implica atención física y mental con prioridad en servicios públicos y privados”, establece el marco normativo.

Asimismo, se reconoce el derecho de los menores a crecer en una familia que les brinde afecto y seguridad, así como a contar con una identidad legal mediante su registro gratuito y un nombre propio.

En el ámbito educativo, se garantiza el acceso a una educación de calidad junto al derecho al juego y al esparcimiento, considerados esenciales para su desarrollo.

La normativa también es clara en cuanto a la protección de la niñez.

“Se prohíbe toda forma de violencia física, psicológica o sexual, incluyendo el castigo corporal”, se señala.

Además, los niños y adolescentes tienen derecho a participar activamente en su entorno, expresar sus opiniones, vivir sin discriminación y ejercer su libertad de creencias.

En cuanto a la defensa de estos derechos, instituciones como la Defensoría del Pueblo, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y la Policía Boliviana cumplen un rol clave en su protección y cumplimiento.

El Día del Niño se convierte así en una oportunidad para reflexionar sobre los avances y desafíos en la garantía de los derechos de la niñez, promoviendo una sociedad más justa y segura para las nuevas generaciones.

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