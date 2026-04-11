¿La menopausia influye en el cáncer de mama? Esto explican especialistas

La menopausia es una etapa natural en la vida de las mujeres, pero también suele generar dudas sobre su relación con el riesgo de cáncer de mama. Especialistas coinciden en que no es la menopausia en sí la que aumenta el riesgo, sino factores asociados como la edad y la exposición hormonal.

Durante esta fase, los ovarios dejan de producir estrógenos, aunque el cuerpo continúa generándolos en menor cantidad a través de otros tejidos, como la grasa corporal.

Edad y riesgo: la clave

El cáncer de mama tiene mayor incidencia entre los 45 y 65 años, etapa que coincide con la transición hacia la menopausia. Sin embargo, los expertos aclaran que el principal factor es la edad, no el proceso menopáusico en sí.

De hecho, la evidencia muestra que una menopausia temprana puede reducir el riesgo, mientras que una menopausia más tardía implica mayor exposición a estrógenos y, por tanto, un incremento en la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Diferencias antes y después de la menopausia

El comportamiento del cáncer de mama también varía según la etapa. En mujeres posmenopáusicas, los tumores suelen ser menos agresivos y de crecimiento más lento, en comparación con los diagnosticados en edades más tempranas.

Además, los tratamientos pueden cambiar, ya que en esta etapa se utilizan con mayor frecuencia inhibidores de la aromatasa, que reducen la producción de estrógenos en el organismo.

Factores a considerar

Los especialistas advierten que el riesgo no depende únicamente de la menopausia. También influyen factores como:

Historia familiar o genética (BRCA1 y BRCA2)

Edad de inicio y fin de la menstruación

Estilo de vida y composición corporal

Uso de terapias hormonales

Importancia del control médico y alimentación

Más allá del riesgo, la recomendación es mantener controles periódicos, especialmente mamografías y evaluaciones médicas, para detectar cualquier anomalía de forma temprana.

La evidencia sugiere que la menopausia no debe verse como una causa directa, sino como una etapa donde la vigilancia de la salud se vuelve más relevante debido a factores acumulativos a lo largo de la vida.

La ginecóloga obstetra Ximena Peñarieta recomienda realizar controles médicos periódicos como mamografías, ecografías y el examen anual de Papanicolaou, con el fin de evaluar el estado general de salud.

En determinados casos, se puede recurrir a terapia de reemplazo hormonal, siempre bajo supervisión médica.

También destacó la importancia de una alimentación equilibrada con productos ricos en fitoestrógenos, como avena, quinua, lenteja, soya, linaza y garbanzo.

Mantener actividad física regular, como caminatas diarias, y acudir a controles anuales para transitar esta etapa de manera saludable.

Mira la programación en Red Uno Play