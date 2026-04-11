¿Suben o se mantienen los precios de la canasta familiar en Cochabamba?

En un recorrido por los mercados de la ciudad de Cochabamba, se evidenció que los precios de la canasta familiar en el sector de las verduras se mantienen relativamente estables, aunque algunos productos presentan leves variaciones.

El tomate continúa vendiéndose entre 10 y 12 bolivianos la cuartilla, dependiendo del tamaño, mientras que la zanahoria conserva su precio habitual en torno a los 10 bolivianos.

La cebolla, por su parte, se mantiene en un rango elevado, alcanzando hasta los 20 bolivianos la cuartilla en algunos puestos, especialmente la procedente de Oruro, que se oferta alrededor de los 16 bolivianos.

Otros productos como la vainita y la arveja también mantienen precios similares, llegando a costar entre 30 y 34 bolivianos la cuartilla.

Sin embargo, el brócoli es uno de los productos que ha registrado un incremento de aproximadamente 4 bolivianos. Los comerciantes señalan que este aumento se debe a la escasez del producto en el mercado, lo que ha reducido su oferta habitual. Actualmente, la unidad se comercializa entre 6, 10 y hasta 12 bolivianos, dependiendo del tamaño.

Los vendedores explican que anteriormente un brócoli grande se vendía a 8 bolivianos, pero ahora alcanza los 12 bolivianos debido a la menor disponibilidad.

Pese a ello, los comerciantes aseguran que el abastecimiento del resto de las verduras se mantiene normal, aunque reconocen que las lluvias irregulares en algunas zonas productoras han afectado parcialmente la oferta de ciertos productos.

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