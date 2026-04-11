Sube el precio del pollo y baja la venta de cerdo en mercados de La Paz

El precio de la carne de pollo registró un nuevo incremento en los mercados de La Paz, donde actualmente se comercializa entre 20 y 21 bolivianos el kilo, según reportes del mercado Rodríguez.

Vendedoras aseguran que el producto llega con precios más altos desde los proveedores, sin explicación clara sobre las causas del aumento.

Las comerciantes afirman que, aunque la producción se mantiene estable, el tamaño del pollo ha disminuido, lo que también genera preocupación entre los consumidores.

En paralelo, la carne de cerdo también registra variaciones en su precio, con la pierna ofertándose entre 30 y 31 bolivianos el kilo tras la Semana Santa.

Comerciantes atribuyen este comportamiento al contrabando hacia el Perú, donde el producto tendría un valor significativamente mayor, lo que incentiva su salida del país.

Esta situación ha impactado directamente en las ventas, que según las vendedoras han disminuido debido al encarecimiento de los productos más demandados en la canasta familiar.

Mira la programación en Red Uno Play