A días de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, prevista para el domingo 19 de abril, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y los Tribunales Electorales Departamentales intensifican el llamado a los ciudadanos(as) a verificar si fue designada como jurado electoral.

La votación se realizará en los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Tarija, Santa Cruz y Beni, en el marco del proceso electoral 2026.

Consulta si eres jurado

Las autoridades habilitaron la plataforma digital “Yo Participo”, donde los ciudadanos pueden confirmar si fueron seleccionados como jurados electorales.

El acceso está disponible en el sitio oficial: https://yoparticipo.oep.org.bo, además de la aplicación móvil del OEP.

Capacitaciones

El Tribunal Supremo Electoral informó que se habilitaron centros de capacitación permanente en los cinco departamentos —Chuquisaca, Oruro, Tarija, Santa Cruz y Beni— con el objetivo de fortalecer la formación de las juradas y los jurados electorales, en el marco de la segunda vuelta de la elección de autoridades departamentales 2026, prevista para el domingo 19 de abril de 2026.

Los ciudadanos designados pueden consultar el lugar asignado escaneando el código QR difundido por la institución.

Participación obligatoria

Las autoridades recuerdan que la participación como jurado es obligatoria y clave para garantizar un proceso electoral transparente y seguro.

La recomendación es verificar con anticipación la designación y asistir a las capacitaciones correspondientes, en el marco de la cuenta regresiva hacia la jornada electoral.

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