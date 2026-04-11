Una joven de 19 años sufrió un aparatoso accidente mientras entrenaba en un gimnasio de Asa Norte, en el Distrito Federal de Brasil, luego de que un equipo cediera mientras realizaba un ejercicio de elevación pélvica conocido como “hip thrust”.

El hecho ocurrió el pasado 1 de abril, pero las impactantes imágenes de seguridad se viralizaron este viernes 10 de abril en redes sociales, generando conmoción entre miles de usuarios.

Según reportes preliminares, la joven entrenaba con una carga de entre 160 y 180 kilogramos, peso que ya formaba parte de su rutina habitual, cuando el cinturón o sistema de sujeción del aparato se soltó repentinamente, provocando que la carga cayera sobre sus piernas y le fracturara ambas rodillas.

Tras el accidente, personas que se encontraban en el lugar corrieron a auxiliarla mientras gritaba de dolor. Posteriormente fue trasladada a un centro médico, donde exámenes de rayos X y tomografías confirmaron la gravedad de las lesiones.

El caso es investigado por la Policía Civil del Distrito Federal para determinar si existió una falla mecánica en el equipo o negligencia en el mantenimiento del gimnasio.

El impactante hecho ha reabierto el debate sobre la importancia de realizar ejercicios de alto peso bajo supervisión profesional y con equipos en óptimas condiciones.

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