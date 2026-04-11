Por el Día del Niño, SEGIP impulsa campaña nacional de cedulación a población infantil vulnerable

En conmemoración del Día del Niño, el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) inició una campaña nacional de cedulación gratuita destinada a niñas, niños y adolescentes, con énfasis en quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La jornada se desarrolla hasta este 12 de abril en los nueve departamentos, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad y facilitar el acceso a servicios básicos.

El director del SEGIP, Diego Tejerina, informó que en La Paz se prevé emitir 180 cédulas, en coordinación con la Fundación Alalay. En Santa Cruz, en tanto, ya se entregaron 88 documentos durante el inicio de la campaña.

Brigadas en centros de acogida

Como parte de la iniciativa, se desplegaron brigadas móviles en centros de acogida y distintos puntos del país, priorizando a menores que no cuentan con documento de identidad.

La institución señaló que esta actividad busca promover el ejercicio de derechos desde la infancia, en el marco de un servicio inclusivo.

Más de 184 mil cédulas en 2026

Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2026 se emitieron 184.355 cédulas de identidad a menores de entre 0 y 12 años.

De ese total, 182.481 documentos fueron entregados en territorio nacional y 1.874 en oficinas consulares en el exterior, alcanzando a países como Chile, Brasil, Argentina, España y Estados Unidos.

Los departamentos con mayor número de emisiones son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, lo que refleja la demanda del servicio en estas regiones.

Con esta campaña, el SEGIP refuerza sus acciones para ampliar la cobertura de identidad y facilitar el acceso de la niñez a servicios esenciales como salud, educación y beneficios sociales.

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