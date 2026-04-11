Rodrigo Paz destaca eliminación del ITF y devolución total del IVA en combustibles

El presidente Rodrigo Paz celebró la promulgación de nuevas leyes que eliminan el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y restituyen la devolución total del IVA en la compra de combustibles, medidas que —según afirmó— buscan aliviar la economía de las familias bolivianas y fortalecer el sistema financiero nacional.

Durante su intervención, la autoridad agradeció al Parlamento y a los legisladores que respaldaron ambas iniciativas, resaltando la importancia del trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Legislativo y distintas instituciones del país.

“Hoy celebramos la eliminación de impuestos innecesarios y la devolución total del IVA en combustibles. Estamos agilizando nuestro sistema financiero para que la gente no pague impuestos que no son necesarios”, expresó.

Paz explicó que anteriormente los ciudadanos solo recibían el 70% del valor correspondiente en la devolución del IVA por combustibles, mientras que ahora el retorno será del 100%, lo que representará un mayor beneficio económico para las familias.

El mandatario aseguró que estas medidas forman parte de una estrategia para dinamizar la economía y brindar mayores incentivos a quienes operan dentro del sistema financiero formal.

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