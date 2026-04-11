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Un templo celeste: así es el cholet inspirado en Bolívar que causa furor en El Alto

La obra, ubicada en la avenida Tihuanacu de El Alto, contará con un león gigante, el escudo del club y un helipuerto mirador con vista panorámica de la ciudad.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/04/2026 11:18

La Paz, Bolivia

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La pasión por Bolívar quedó plasmada en una imponente construcción en El Alto. Un hincha del club celeste levanta un cholet temático inspirado completamente en el equipo paceño, obra que ya genera expectativa y se volvió viral en redes sociales.

El inmueble, construido sobre un terreno de 500 metros cuadrados, está ubicado en la avenida Tihuanacu de la zona Bolívar B de la urbe alteña y tendrá su primera presentación oficial este sábado, mientras que la entrega final de la obra está prevista para agosto de este año.

Uno de los principales atractivos del edificio será una gigantesca escultura de un león sosteniendo el trofeo de la Copa Libertadores de América, símbolo que corona la fachada principal. Más arriba se encuentra instalado el escudo del club Bolívar.

Además, la terraza contará con un helipuerto a escala real, diseñado como mirador para ofrecer una vista panorámica de 360 grados de la ciudad de El Alto.

La fachada del cholet luce un intenso color celeste acompañado de tonos azules, en homenaje a los colores que identifican al club académico. La obra ha despertado admiración entre los hinchas celestes, quienes destacan la creatividad y el fervor futbolero reflejado en esta singular edificación.

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