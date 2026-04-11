Finalizada esta semana, Aurora e Independiente aparecen en la “lista negra” de la FIFA por demandas interpuestas por los jugadores que pasaron por sus filas y salieron sin cobrar sus sueldos. Estos clubes se suman a The Strongest y Oriente Petrolero, que figuran en esta nómina desde el pasado mes.



Las demandas que asfixian a Aurora e Independiente están registradas el 8 de abril, en ambos casos, con la particularidad de que los celestes tienen una sanción de tres períodos impedidos de habilitar nuevos futbolistas; mientras, el Matador tiene un castigo indefinido.



El libro de habilitación de jugadores, en el período largo finalizó el 20 de marzo, para los clubes de la División Profesional en Bolivia. Tanto Aurora como Independiente registraron a sus refuerzos antes de caer a la “lista negra”, por este motivo, el elenco de la Capital del Estado pudo anotar a sus contrataciones para su participación en la Copa Sudamericana y en el torneo doméstico.



Mientras, The Strongest y Oriente Petrolero tienen demandas registradas el pasado mes. Los atigrados están impedidos de habilitar por tres períodos, desde el 24 de marzo, y los verdolagas tiene una pena indefinida, a partir del 11 de marzo.



El siguiente período de habilitación en el fútbol boliviano corresponde al período corto, del 4 al 31 de julio. Estos cuatro clubes, si quieren anotar nuevos futbolistas, tienen que pagar el total de las deudas o, al menos, ingresar en un plan de cuotas para librarse de esta prohibición. En este sentido, este castigo no representa un inconveniente mayor, a corto plazo, para estas cuatro instituciones.



DIVISIÓN AFICIONADOS

En cuanto a la División Aficionados, la lista está invariable después del año pasado con la presencia de Sport Boys, San José, Ramiro Castillo, Alianza Beni, Olimpia del Chaco Petrolero, Vaca Díez, Royal Pari y Wilstermann. Los aviadores tienen el mayor número de casos: nueve demandas. El último proceso ingresó el 19 de febrero de este año.

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