Always Ready visita la "Casa Blanca" en un momento difícil

Sin competencia oficial y con los números en contra, Always Ready, el campeón boliviano, visitará este martes (18:00 HB) el estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido como “La Casa Blanca”, para enfrentar a Liga Deportiva Universitaria de Quito, procurando tomar revancha de la derrota en la ida para un cierre decoroso en su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026.

La Liga obstruyó temprano el camino de Always Ready en este torneo internacional, ganando por 1-0 en El Alto. Desde entonces, los millonarios han pasado por apuros, sumando sólo una victoria, tres puntos que sostienen de un hilo su chance de pasar a la ronda del play off de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Vencer a los albos en Quito es el primer obstáculo para la banda roja, aunque es insuficiente, porque debe esperar que Mirassol derrote a Lanús en territorio argentino para hacer realidad el milagro de la clasificación.

En la pasada fecha, Always Ready jugó ante Mirassol (12 puntos) de local en Asunción, debido a los conflictos sociales que ahogan a las ciudades de La Paz y El Alto. En esa oportunidad, se registró una derrota por 1-2, que terminó por mandar al fondo de la tabla. Mientras, Liga Deportiva Universitaria de Quito (9 puntos) confirmó su continuidad internacional, ya sea en la Libertadores o en la Sudamericana, con la victoria sobre Lanús (seis) por 2-1.

Esta pésima campaña hizo que la dirigencia sacara del cargo a Julio César Baldivieso, luego de un año, con título de campeón incluido. Su reemplazante, el argentino Marcelo Straccia, tampoco se asoma como la respuesta a los problemas, porque perdió contra Mirassol y en el torneo doméstico, antes de la reprogramación de los partidos, perdió uno (The Strongest, 0-1) y empató otro (Independiente Petrolero, 1-1).

El árbitro Fernando Vejar controlará las acciones, asistido por Carlos Poblete y Leslie Vásquez. Miguel Araos será el juez VAR.

Equipos:

Liga: Gonzalo Valle; José Quintero, Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez, Gabriel Villamil, Jesús Pretell, Michael Estrada, Fernando Cornejo, Yerlin Quiñónez y Deyverson.

DT: Tiago Nunes

Always Ready: Alain Baroja; Carlitos Rodríguez, Richet Gómez, Marcelo Suárez, Dieguito Rodríguez, Héctor Cuellar, Fernando Nava, Fernando Saucedo, Darío Torrico, Jesús Maraude y Enrique Triverio.

DT: Marcelo Straccia

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