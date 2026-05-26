Bolívar se juega su última posibilidad de avanzar a octavos ante Independiente Rivadavia

El club Bolívar disputará el miércoles su última oportunidad de avanzar a octavos de final en la Copa Libertadores ante el ya clasificado Independiente Rivadavia, en cancha prestada en la ciudad oriental de Santa Cruz, por los conflictos sociales registrados en La Paz.

En la sexta y última jornada del grupo C, que se jugará en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, el colombiano Alejandro Restrepo se estrenará en el banquillo de la Academia, que en las últimas fechas estuvo comandada interinamente por el exmundialista e ídolo del club Vladimir Soria.

Los celestes van segundos en su grupo con las mismas 5 unidades que Fluminense, tercero por diferencia de goles, por lo que requieren un triunfo o un empate, además de estar pendientes del encuentro entre los brasileños y el Deportivo La Guaira, colista con 3 puntos.

La Academia se instaló en Santa Cruz el domingo y en la víspera hizo su primer entrenamiento con miras al partido, en el que no tendrá el beneficio de los más de 3.600 metros de altitud de La Paz, ya que Santa Cruz está a 400 metros sobre el nivel del mar.

El guardameta celeste Carlos Lampe reconoció que el equipo se hace “fuerte” en La Paz, pero aseguró que jugarán sin “excusas” y tratarán de “hacer sentir su localía”.

Alejandro Restrepo tiene a disposición a todo el plantel, que no registra bajas por lesión ni por sanciones, por lo que es probable que Carlos Lampe vaya en el arco y que estén presentes titulares habituales como el capitán Leonel Justiniano, el centrocampista Robson Matheus, el argentino-boliviano Patricio Rodríguez y el dominicano Dorny Romero.

Por los conflictos sociales en Bolivia, Bolívar jugó su último partido del torneo local el pasado 16 de mayo, cuando cayó por 3-2 ante Universitario de Vinto, y luego perdió por 2-1 en su visita al Flu.

Por su parte, los argentinos, que lideran la llave con 13 unidades, llegan al encuentro tras vencer a domicilio por 2-4 al Deportivo La Guaira y con la consigna de cerrar la fase de grupos siendo invictos.

El plantel dirigido por Alfredo Berti sentirá la baja de su goleador, el paraguayo Álex Arce, quien también es el máximo artillero del certamen continental por el momento con 8 anotaciones.

Álex Arce fue convocado a la selección paraguaya para los partidos amistosos que disputará con miras al Mundial 2026.

Con todo, el Azul confía en tener un buen resultado al no tener que jugar en la altitud de La Paz.

El encuentro se disputará a las 20:30 hora local (00:30 GMT del jueves).

El árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero dirigirá el partido y en el VAR estará su compatriota Gabriel González. EFE

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