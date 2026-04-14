Obligado a ganar: Bolívar recibe a La Guaira en busca de la victoria

Sin margen de error, Club Bolívar recibe hoy a Deportivo La Guaira desde las 20:00 en el estadio Hernando Siles, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Flavio Robatto llega con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos tras la derrota en la jornada inicial ante Independiente Rivadavia en condición de visitante.

Para este compromiso, Bolívar no contará con el defensor José Sagredo, quien fue expulsado, por lo que su lugar será ocupado por Ervin Vaca en el lateral izquierdo.

Los académicos afrontan este duelo motivados luego de su victoria por 2-0 frente a ABB en el torneo local, resultado que fortalece su confianza de cara al torneo continental.

Por su parte, Deportivo La Guaira ya se encuentra en Bolivia y se aloja en un hotel de Santa Cruz tras su arribo el lunes. El equipo tiene previsto trasladarse horas antes del partido a La Paz para encarar el encuentro.

En cuanto a su presente, el conjunto venezolano llega tras vencer 3-2 a Deportivo Táchira en su liga local. Además, en su debut en la Copa Libertadores igualó 0-0 frente a Fluminense, mostrando solidez en su estreno internacional.

Mira la programación en Red Uno Play