Prado cayó de pie tras una batalla inolvidable en el Roland Garros

Juan Carlos Prado escribió una página memorable para el tenis boliviano en Roland Garros. El joven tenista nacional se despidió del Grand Slam francés tras protagonizar un intenso y emocionante partido de cuatro horas y 32 minutos frente al español Martín Landaluce, actual número 69 del ranking mundial.

El encuentro, disputado este martes por la primera ronda del cuadro principal, terminó con victoria para el europeo por 6-3, 4-6, 6-2, 6-7(3) y 6-4, en un duelo donde Prado mostró carácter, resistencia y un altísimo nivel competitivo ante uno de los jugadores con mayor proyección del circuito.

A sus 21 años, Juan Carlos Prado tuvo una actuación sobresaliente en París. Antes de ingresar al cuadro principal, superó con éxito las tres rondas de clasificación, convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo y dejando en alto el nombre de Bolivia en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial.

El boliviano ya tenía antecedentes frente a Martín Landaluce, aunque únicamente en categoría junior. Ambos se enfrentaron en 2022 en el J1 Roehampton de Gran Bretaña, donde también ganó el español. Los dos tenistas comparten además un dato especial: llegaron a ser número uno del mundo a nivel junior.

Pese a la eliminación, la participación de Prado dejó una imagen positiva y esperanzadora para el deporte boliviano, consolidándolo como una de las principales figuras del tenis nacional y una promesa con gran futuro en el circuito internacional.

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