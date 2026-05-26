Ariel Juárez: “Bolívar se juega su última carta ante Independiente Rivadavia”

El exjugador de Bolívar, Ariel Juárez, aseguró que la Academia afrontará un partido decisivo cuando enfrente a Independiente Rivadavia, en un duelo donde, según afirmó, el equipo celeste “se juega su última carta” en busca de avanzar a los octavos de final.

Durante una entrevista concedida al programa El Mañanero de la Red Uno de Bolivia, Juárez señaló que existe una gran expectativa por el encuentro debido a que el compromiso se disputará en Santa Cruz y no en La Paz. El exmediocampista destacó que el respaldo de los hinchas será fundamental y aseguró que espera un estadio lleno para acompañar al conjunto paceño.

Juárez también explicó que no jugar en la altura podría influir en el desarrollo del partido, ya que considera que ese factor suele representar una ventaja importante para los equipos bolivianos. Sin embargo, remarcó que Bolívar cuenta con un plantel de jerarquía y ha demostrado buen rendimiento tanto de local como de visitante, incluyendo sus recientes presentaciones en Brasil.

El exfutbolista sostuvo además que el rival atraviesa un buen momento en la Copa Libertadores, por lo que espera un encuentro complicado. Aun así, confía en que el equipo dirigido por la Academia saldrá decidido a buscar la victoria, único resultado que le sirve para mantener viva la ilusión de clasificar.

Finalmente, Ariel Juárez resaltó la importancia internacional de Bolívar y afirmó que el club sigue siendo un referente del fútbol sudamericano gracias a su trayectoria y protagonismo en torneos continentales.

Bolívar jugará este miércoles por la Copa Libertadores ante Independiente Rivadavia de Argentina en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.

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