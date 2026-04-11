Bolívar celebrará 101 años con historia, títulos y orgullo celeste

El Club Bolívar conmemora este 12 de abril su aniversario número 101, consolidado como una de las instituciones más grandes del fútbol boliviano, con una rica historia llena de títulos y recordadas finales tanto a nivel nacional como internacional. La celebración llega acompañada del cariño de su hinchada, que destaca la identidad ganadora del conjunto paceño.

Fundado en 1925 en la ciudad de La Paz, Bolívar es el club más laureado del país, con más de 30 títulos de la Primera División del fútbol boliviano, lo que lo posiciona como el máximo campeón nacional. A nivel internacional, la Academia ha disputado dos finales oficiales: la de la Copa Sudamericana 2004, donde fue subcampeón tras caer ante Boca Juniors, y la final de la Copa Simón Bolívar 1976 (considerada antecedente internacional regional), además de alcanzar semifinales históricas en la Copa Libertadores, como en 2014.

A lo largo de su historia, Bolívar ha contado con jugadores emblemáticos que marcaron época y dejaron huella en la institución. Nombres como Carlos Borja, Vladimir Soria, Marco Antonio Sandy, Erwin “Platini” Sánchez, Julio César Baldivieso, William Ferreira y más recientemente figuras como Juan Carlos Arce, forman parte del legado celeste.

En medio de los festejos, la voz del hincha no se hizo esperar. “Bolívar no es un equipo normal a comparación de otros equipos, es algo más grande”, expresó un seguidor emocionado. Otro, con confianza en el presente, afirmó: “Vamos a ser campeones, me gusta cómo juega Robson Matheus”.

Con una historia cargada de gloria y una afición que lo respalda incondicionalmente, Bolívar celebra un nuevo aniversario con la mirada puesta en seguir ampliando su legado dentro y fuera de Bolivia.

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