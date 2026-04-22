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¡Atención! Conozca al posible nuevo entrenador de Bolívar

Tras la renuncia de Robatto, existe una alta probabilidad de que Ronald Arana se haga cargo del equipo. 

Martin Suarez Vargas

22/04/2026 10:44

Arte gráfico sobre aniversario de Bolívar. Foto: Club Bolívar (Facebook)
La Paz, Bolivia.

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Ronald Arana surge como una de las principales alternativas para reemplazar a Flavio Robatto en Bolívar por lo que resta de la temporada del fútbol nacional. El cruceño llegaría luego de que el estratega argentino comunicara a sus jugadores que no continuará al mando del equipo.

Ronald Arana entrenador posible entrenador de Bolívar. Foto: @ronaldarana_dt.

Ronald Arana entrenador posible entrenador de Bolívar. Foto: @ronaldarana_dt.

Bolívar atraviesa un momento complicado: los resultados no lo acompañan en la Copa Libertadores y, en el torneo local, recientemente cayó 1-2 ante Independiente. Tras ese panorama, Robatto dejó su cargo como entrenador.

Ronald Arana con sus compañeros en el club Bolivar. Foto:@Ronald Arana entrenador posible entrenador de Bolívar. Foto: @ronaldarana_dt.

El posible sustituto sería el cruceño Ronald Arana Céspedes, de 48 años, quien dirigió de forma interina a Oriente Petrolero en 2018 y posteriormente de manera oficial a Guabirá.

Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de Bolívar. Se espera que en el transcurso del día el club emita un comunicado sobre la situación.

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