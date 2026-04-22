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¡Preocupación! Brasil, al filo de perder a una de sus estrellas para el Mundial

El delantero del Chelsea sufrió una lesión en el muslo durante la derrota ante el Manchester United, a menos de dos meses de la Copa del Mundo. 

Martin Suarez Vargas

22/04/2026 12:13

Escudo de Brasil pentacampeones del mundo. Foto: cuenta oficial de redes sociales (Facebook)
Brasil.

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Estevao se lesionó en Inglaterra y es duda para el Mundial con la selección de Brasil, que debutará ante Marruecos. El atacante sintió molestias en el muslo durante el partido frente al Manchester United por la Premier League.

Estevao con la camiseta del Chelsea. Foto: @estevaowilian.

A poco del inicio del Mundial, Brasil enfrenta un nuevo dolor de cabeza en su lista de posibles convocados. El delantero del Chelsea, Estevao, sufrió una lesión de hamstring (isquiotibiales) de grado 4, una dolencia grave cuyo tiempo de recuperación puede extenderse entre 3 y 5 meses, lo que prácticamente lo deja fuera de la cita mundialista.

Estevao con la camiseta del Chelsea. Foto: @estevaowilian.

El joven atacante, de 18 años, atraviesa un buen momento en el fútbol inglés, pero su presencia en el torneo dependerá de la evolución de una lesión que pone en duda su participación con la selección brasileña.

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