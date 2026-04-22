Terrible noticia: jugador de la NBA se golpea la cabeza y queda K.O. en pleno partido

Victor Wembanyama encendió las alarmas tras sufrir una dura caída durante el Juego 2 entre San Antonio Spurs y Portland Trail Blazers. El encuentro terminó con derrota para su equipo por 106-103, dejando la serie igualada 1-1.

La acción se produjo en una jugada de uno contra uno, cuando el francés intentó girar ante Jrue Holiday, perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza contra la base del tablero. Tras el impacto, tuvo que abandonar el partido de inmediato.

Posteriormente, Wembanyama fue diagnosticado con una conmoción cerebral y deberá someterse a más estudios, cumpliendo con el protocolo de la NBA, que establece al menos 48 horas de inactividad en estos casos.

Hasta el momento de su salida, el pívot registraba 5 puntos, 4 rebotes y 1 bloqueo en apenas 12 minutos de juego, en lo que era su segundo partido de postemporada. Su ausencia se sintió en el equipo, que depende en gran medida de su presencia en ambos lados de la cancha.

En el Juego 1, el francés había brillado con 35 puntos, estableciendo un récord de franquicia en un debut de playoffs. Además, recientemente fue reconocido como el Jugador Defensivo del Año de forma unánime, siendo el más joven en lograrlo desde la temporada 1982-83.

El tercer partido de la serie se disputará este viernes en Portland, mientras los Spurs aguardan la evolución de su estrella, cuya participación será clave para el futuro de la eliminatoria.

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